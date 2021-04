Empoli, lo striscione degli Ultras: "UEFA e Superlega... Non esistono poteri buoni"

Continuano ad arrivare prese di posizione da parte delle tifoserie di tutta Europa sul tema della Superlega. L'ultima in ordine cronologico è quella degli ultras dell'Empoli, formazione prima in classifica in Serie B che attraverso i propri canali social ha diffuso la foto dello striscione affisso sulla cancellata dello stadio 'Carlo Castellani' che recita: "UEFA e Superlega: no al calcio dei padroni... Non esistono poteri buoni".