Empoli-Pescara, i convocati di Gorgone: Fanne si aggiunge alla lunga lista di defezioni
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Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani in casa dell’Empoli. Diverse le defezioni: nelle ultime ore è arrivato il forfait di Fanne che si aggiunge a quelle già note di Faraoni, Merola, Graziani, Tsadjout, Pellacani e Desplanches.
Ecco la lista nel dettaglio:
Portieri: Saio, Brondo, Profeta
Difensori: Capellini, Letizia, Bettella, Altare, Gravillon, Cagnano, Oliveri, Corbo
Centrocampisti: Brandes, Meazzi, Brugman, Acampora, Valzania, Caligara, Berardi
Attaccanti: Di Nardo, Insigne, Olzer, Russo
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