Empoli-Pordenone, le formazioni ufficiali: ramarri rimaneggiati, Tesser cambia modulo

Luci accese al "Castellani" di Empoli, con la capolista Empoli che se la vedrà con il Pordenone, recentemente falcidiato dal Covid-19.

Se in casa toscana non ci sono grosse novità rispetto alla gara di Vicenza, se non che Fiamozzi e Parisi riprendono il posto sulle fasce difensive, in casa Pordenone è dramma formazione: infortuni e virus obbligano le scelte di Tesser, che adatta Mallamo in attacco con Musiolik. Cambio modulo per i ramarri, che ricorrono al 5-3-2 con Biondi e Falasco nel ruolo di terzini.

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Olivieri, Mancuso

PORDENONE (5-3-2): Perisan; Biondi, Camporese, Stefani, Chrzanowski, Falasco; Zammarini, Scavone, Rossetti; Mallamo, Musiolik.