Empoli, Saporiti: “Ripartiamo dalla reazione. Gol liberatorio dopo un periodo difficile”

Dopo il pareggio tra Empoli e Mantova, Edoardo Saporiti ha parlato in conferenza stampa commentando la prestazione della squadra e il suo gol, il secondo stagionale in campionato. Per il trequartista azzurro, ex Lucchese, si è trattato di una rete importante anche a livello personale.

“Dobbiamo ripartire dalla reazione del secondo tempo - ha spiegato Saporiti -. A livello personale e di squadra ci voleva questo risultato. Abbiamo dato tanto, spendendo molte energie durante la partita”.

Il giocatore ha poi sottolineato lo spirito con cui la squadra affronta ogni gara: “Noi dobbiamo cercare di dare sempre il massimo per questa maglia. È quello che cerchiamo di fare in ogni partita”.

Particolarmente significativa anche l’esultanza dopo il gol, che lo stesso Saporiti ha definito come uno sfogo personale dopo un periodo complicato: “È stato uno sfogo dopo il periodo negativo che ho passato, anche a causa dell’infortunio. Segnare oggi è stato importante”.

Infine, uno sguardo alla prossima sfida di campionato contro lo Spezia, che per il centrocampista avrà un significato speciale: “Con lo Spezia sarà una gara particolare per me, perché ho trascorso un periodo nel loro settore giovanile”, ha concluso.