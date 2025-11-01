TMW Entella, Chiappella entusiasta: "La vittoria è importante e ce la teniamo stretta"

Successo casalingo per l'Entella. La formazione bviancoceleste ha superato 1-0 l'Empoli al "Sannazzari". Al termine del match l'allenatore Andrea Chiappella ha parlato in conferenza:

Sarebbe stato un peccato non vincere questo peccato. La miglior prova dell'Entella in questo campionato.

"La vittoria è meritata e sono contentissimo per quanto hanno fatto i ragazzi e per il pubblico che si è divertito. Abbiamo portato in campo determinazione e la cosa che mi rende felice per la reazione alla sconfitta di Frosinone. E' importante e ce la teniamo stretta".

Giocato un grande primo tempo creando occasioni. Avete dato continuità nel secondo.

"L'approccio nel secondo tempo è stato ottimo, in continuità con quanto fatto nel primo. La squadra ha risposto benissimo di accettare il momento difficile non concedendo nulla. Siamo poi tornati negli ultimi 20-25 minuti a spingere con determinazione".

Con la Samp avete subito gol e avete risegnato. Contro il Pescara l'avete ripresa alla fine. Oggi avete segnato di nuovo nel finale. Un segnale importante?

"Un segnale importantissimo, un segnale che la squadra ha un cuore grandissimo. E dobbiamo alimentare questa base che poi ci deve portare al sogno che il mantenimento della categoria".

Il ruolino di marcia casalingo è diverso da quello in trasferta: come mai?

"Ci sta una differenza fra casa e trasferta. Anche le altre squadre hanno un ruolino di marcia casalingo e in trasferta. E vuol dire che il fattore campo incide. Non deve essere un alibi ma in trasferta ci manca quel qualcosa in più per vincere quelle partite sporche".

Oggi hai giocato senza play, con Karic. E con Dalla Vecchia cambia il compito di Franzoni?

"Il cambio di Benali, già Dalla Vecchia faceva il lavoro di andare a prendere il loro play. Oggi abbiamo scelto di palleggiare quattro più due e la volontà era di far uscire un centrocampista sfruttando le caratteristiche di Dalla Vecchia".

Quando Bariti spinge, Di Mario indietreggia sulla linea dei difensori?

"All'interno del piano gara palleggiando, Di Mario dava l'appoggio al terzino mentre Bariti giocava in una posizione più alta. Giocando a cinque gli esterni hanno compiti offensivi e difensivi e cercano la loro posizione in base a quanto programmiamo".