Ufficiale Empoli, ecco l'attaccante per mister Pagliuca: arriva Distefano dalla Fiorentina

Il classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2029 con il club azzurro

Mancava solo l'annuncio e ora è arrivato anche quello: Filippo Distefano è un nuovo attaccante dell'Empoli di mister Pagliuca. Lo ha comunicato il club toscano con una nota sui propri canali ufficiali:

Il comunicato degli azzurri

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo con ACF Fiorentina per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Distefano. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2029.

Filippo Distefano, nato a Camaiore il 28 agosto 2003, è un attaccante cresciuto nei settori giovanili del Livorno e della Fiorentina. Con il club viola ha esordito tra i professionisti il 30 novembre 2021, nella sfida di Serie A contro la Sampdoria. Nell'estate del 2023 si trasferisce alla Ternana, in Serie B, dove colleziona 34 presenze realizzando 7 reti. La stagione successiva veste la maglia del Frosinone, totalizzando 14 presenze e 2 gol, prima del passaggio alla Carrarese nell'estate del 2025. Con i giallazzurri scende in campo in 21 occasioni, mettendo a segno 3 reti. Distefano ha inoltre vestito la maglia della Nazionale italiana Under 20, giocando la gara di Elite League contro la Romania.

I dettagli dell'operazione

L'accordo fra i due club toscani per l'attaccante prevede che la Fiorentina incassi subito 200mila euro di parte fissa ai quali aggiungere i bonus, con i gigliati che si mantengono però il 50% sulla futura rivendita del calciatore.