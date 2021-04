esclusiva Caso Monza, Avv.Malagnini: “Il protocollo non c’entra, si applichi la legge”

“Il protocollo federale si interessa di regolamentare i calciatori positivi ed eventuali contatti stretti ma non di chi va all’estero per motivi ludici”. Così a Tuttomercatoweb l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini a proposito del caso Monza relativo ai calciatori che si sono recati in Svizzera al casinò. “Il tutto - spiega l’avvocato Malagnini - va governato secondo le leggi per i cittadini, il protocollo non c’entra. Se un cittadino va all’estero fino al 30 aprile 2021 in uno dei paesi indicati nell’allegato del decreto legge (e la Svizzera ne fa parte, ndr) al rientro in Italia deve stare cinque giorni in isolamento e alla scadenza fare il tampone, se negativo può uscire. Ma non esiste un protocollo federale in questo senso. Ormai accade tutto il contrario di tutto, la giustizia sportiva - conclude - è diventata un’opinione”.