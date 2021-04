focus La Top 11 di Serie B: Okoli decisivo, Strizzolo-Valeri trascinano la Cremonese

vedi letture

Dopo la 32^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova posto Kastrati del Cittadella, linea a quattro formata da giocatori che sono andati a segno nell’ultimo turno: Valeri della Cremonese, Brighenti del Frosinone, Veseli della Salernitana e Okoli della SPAL. A centrocampo Garritano del Chievo affianca Crnigoj del Venezia, mentre alle spalle di Strizzolo, anch’egli della Cremonese, agisce il terzetto formato dallo spallino Valoti, dal salernitano Tutino e dall’empolese Matos. Questa la formazione migliore di giornata schierata con il 4-2-3-1:

Kastrati (Cittadella) 7 - Ipnotizza Iemmello dagli undici metri bloccando il suo debole tiro dagli undici metri. Per il resto, si fa trovare sempre pronto.

Valeri (Cremonese) 7,5 - Un po’ sottotono ad inizio gara, poi si accende e segna un gol da slalomista con una bellissima azione personale. Cresce ulteriormente nella ripresa. Il migliore dei suoi

Brighenti (Frosinone) 7 - Da buon capitano lascia l'anima in campo, rendendosi protagonista di numerose iniziative offensive sulla destra. Una di queste porta alla rete del fondamentale pareggio gialloblù: una zuccata di testa imprendibile per Kastrati.

Okoli (SPAL) 7,5 - Marcare Coda di questi tempi è roba da far tremare i polsi. Lui non si scompone, tagliandogli i rifornimenti. E di testa la decide.

Veseli (Salernitana) 7 - Grandissimo gol dai 20 metri, grazie al quale mette la strada in discesa. Si immola su Schenetti ed evita l’1-2.

Crnigoj (Venezia) 7 - Splendido il gol del raddoppio con un missile terra aria che finisce nel sette. Grande gol che è la ciliegina sulla torta di una grande prestazione.

Garritano (ChievoVerona) 7 - Accompagna sempre l'azione offensiva e sblocca il risultato con un inserimento perfetto sul secondo palo. Contributo prezioso in copertura.

Matos (Empoli) 7 - Match-winner, è lucidissimo nel battere Venturi con un simil-pallonetto da distanza ravvicinata. Segna un gol pesantissimo perché consente all'Empoli di fare un altro passo, forse decisivo, verso la Serie A

Valoti (SPAL) 7 - Sa fare un po' tutto, segna il decimo gol in campionato e aiuta anche in copertura andando in pressione su Hjulmand.

Tutino (Salernitana) 7,5 - Torna al gol dopo quasi due mesi, lo ha meritato perché il suo lavoro a tutto campo è determinante. Undicesimo centro stagionale.

Strizzolo (Cremonese) 7,5 - È un punto di riferimento importantissimo per i suoi quando avanza palla al piede. Nella ripresa migliora a vista d’occhio e trova il gol del 2-1