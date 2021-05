focus La Top 11 di Serie B: Salernita, ok la difesa. In attacco spicca Ayé del Brescia

vedi letture

Dopo la 37^ giornata del campionato di Serie B, ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione.

Nonostante la retrocessione, l'Entella ha dato grattacapi al ChievoVerona, con Semper però decisivo, mentre la Salernitana è brillata in difesa, con Bogdan e Gyomber sugli scudi, assieme a Svoboda del Venezia e Brosco dell'Ascoli; Ascoli che brilla anche in avanti con Dionisi, nel quartetto difensivo con Sibilli del Pisa, Stepinski del Lecce e Ayé del Brescia. A centrocampo, spazio a Valzania della Cremonese e Varone della Reggiana.

Questa la formazione top dell'ultima giornata di Serie B schierata con il 4-2-4:

Semper (ChievoVerona) 7 – Grande protagonista nel primo tempo, con due parate ravvicinate su Morosini e Brescianini e altre due risposte su altrettanti tentativi di Rodriguez. Interventi che incidono sul risultato finale.

Bogdan (Salernitana) 7 - Sulla destra pedina letteralmente Mancuso, al quale piace allargarsi. Sblocca il match e porta in vantaggio i suoi con un gol da vero rapace d'area di rigore.

Svoboda (Venezia) 7 - Gioca autoritariamente al fianco di Ceccaroni rendendosi protagonista di diverse chiusure degne di nota.

Gyomber (Salernitana) 7,5 - Leader del reparto arretrato. Non sbaglia una sola lettura difensiva e cerca di giocare sempre d'anticipo sugli attaccanti azzurri.

Brosco (Ascoli) 7 - Regge alla grande il confronto con la fisicità di Tsadjout e Beretta. Prestazione efficace e di personalità: un muro praticamente insuperabile.

Valzania (Cremonese) 7 - Gara di alto livello, non solo per il gol. Pressa, crossa, si inserisce.

Varone (Reggiana) 7 - Fisicità in mezzo al campo, sbroglia un paio di situazioni complicate liberandosi a testa alta. L’ultimo a mollare, sigla il gol della speranza, che non basta.

Sibilli (Pisa) 7 - Si sbatte parecchio, ma nella prima frazione non è fortunato. Nella ripresa alza il ritmo e sfrutta l'errore della difesa biancazzurra.

Dionisi (Ascoli) 7 - Prestazione da trascinatore quella del 33enne di Rieti: lavora tanto per la squadra, facendo da collante tra centrocampo e attacco. In più, confeziona uno splendido assist per Bajic. Gli manca solo il gol, che sfiora in più circostanze.

Stepinski (Lecce) 7 - È il pomeriggio del riscatto personale, segna due gol e si dimostra un attaccante da area di rigore. Sembra tornato quello dei tempi migliori, gioca con la squadra e si fa sempre trovare al posto giusto (Dal 70’ Rodriguez 5.5 - Entra per dare la “solita” scossa in avanti, ma non ci riesce).

Ayé (Brescia) 8,5 - Tre gol. Basterebbe questo per fotografare la prestazione del numero 20. Affonda sempre, in area gol è un cecchino.