Folorunsho: "Senza l'anno a Bari non sarei approdato alla Reggina a confrontarmi con la B"

Nell'intervista rilasciata a pianetaserieb.it, l'attaccante della Reggina Michael Folorunsho ha parlato anche della sua esperienza a Bari: “A Bari ho vissuto un’annata difficile. Avevo voglia di spaccare il mondo ma i problemi al ginocchio mi hanno frenato sin dall’inizio della stagione. Ho cercato di rientrare velocemente ma ho forzato troppo e il ginocchio di conseguenza si è infiammato. Tornavo ad allenarmi per poi bloccarmi nuovamente praticamente subito, ergo la condizione fisica non mi ha supportato. A ciò si è aggiunto il fatto che non mi sia trovato d’accordo in determinate occasioni con quanto detto dalla società. Non ho rimorsi, ovviamente voglio dimostrare il giocatore che sono in ogni piazza nella quale milito ergo mi dispiace non aver fatto bene. A ogni modo è stata un’esperienza che mi è servita dal punto di vista caratteriale, senza la quale non sarei andato alla Reggina a confrontarmi con la Serie B. Avrei potuto essere ancora lì C a lottare per i playoff”.