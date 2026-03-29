Frosinone, A. Oyono: "In estate solo Alvini ci credeva". E svela un retroscena in ritiro

In un’intervista rilasciata a Ciociaria oggi il terzino del Frosinone Anthony Oyono ha parlato della stagione in corso che vede la squadra in lotta per la promozione diretta raccontando un retroscena di inizio stagione quando il tecnico Massimiliano Alvini si presentò in ritiro con un giornale che elencava le 14 squadre in candidate alla promozione e ai play off da cui il club giallazzurro era escluso: “Alvini ha strappato quella pagina e ci ha chiesto se eravamo convinti di poter fare molto meglio di quanto pronosticavano. La nostra risposta è sotto gli occhi di tutti. - racconta Oyono parlando della stagione vissuta fino a qui – Nessuno di noi si aspettava questa classifica, anche se è strameritata, tutti pensavano che avremmo dovuto lottare per salvarci tranne il mister”.

Il terzino parla poi delle sue ambizioni: “Dal momento in cui siamo tornati in Serie B il mio unico obiettivo è diventato quello di tornare in Serie A e rigiocare al Meazza dove ho vissuto sensazioni inspiegabili. Con la nazionale del Gabon invece purtroppo l’occasione grossa è passata mancando la prima storica qualificazione al Mondiale. Ora alcuni calciatori forti, come ad esempio Aubameyang, dovrebbero lasciare il passo a quelli di una nuova generazione e quindi non saprei quello che potrà succedere”.

Oyono si sofferma poi sul rapporto con Ghedjemis con cui condivide la fascia destra: “Ci troviamo benissimo insieme, peccato soltanto che quando mi sovrappongo lui spesso rientri all’interno e così mi fa lavorare a vuoto. Scherzo naturalmente. L’importante è che il mio movimento gli regali due opzioni”.

Infine uno sguardo al finale: “Con il Padova sarà la prima di sei finali e mi aspetto innanzitutto lo stadio pieno e caloroso. Per il resto credo che il destino sia nelle nostre mani”.