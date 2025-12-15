Gabon, Oyono pronto per la Coppa d'Africa: "L'obiettivo è arrivare in semifinale"

Anthony Oyono, terzino del Frosinone a segno contro il Pescara, parlando a margine della sfida, ha parlato anche sel prossimo impegno in Coppa d'Africa con la sua nazionale, il Gabon:

"Con mio fratello partiamo domani (oggi, ndr). Le prossime due gare io e lui non ci saremo, poi dipenderà da come andrà. Obiettivo? Vogliamo arrivare in semifinale, cosa che non abbiamo mai fatto. L’obiettivo prefissato è questo, se succede mancherò una partita in più qui, mi dispiacerebbe per il Frosinone ma sarei contento per la Nazionale. Vedremo come andranno le cose”.