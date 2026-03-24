TMW Frosinone, Ferrari su Ghedjemis: "A gennaio è rimasto per conquistare la promozione"

Nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa, ha preso la parola il procuratore Fabrizio Ferrari che si è soffermato su alcuni suoi assistiti in forza al Frosinone, grande sorpresa del campionato, che sta lottando per la promozione contro corazzate come Venezia, Monza e Palermo.

"La conferma di Ghedjemis e dei fratelli Oyono a Frosinone è stata una grande scelta. - ha spiegato Ferrari - Con l'arrivo di Alvini c'è stata una rivoluzione, ma con ambizioni sempre molto alte. La voglia di essere una rivelazione in Serie B ha permesso ai ragazzi di esaltarsi".

Spazio poi all'esterno offensivo che è il trascinatore e goleador dei ciociari: "Il rinnovo? Era un'opzione già presente nel contratto stipulato col Frosinone che era suo diritto esercitare. Le voci di mercato su di lui a gennaio? Ci teneva a chiudere una stagione con la promozione. L'intenzione è stata questa del ragazzo, con il Frosinone che potrebbe monetizzarne l'operazione in estate.