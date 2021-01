Frosinone, Angelozzi pensa ai pupilli Di Gaudio e Vitale. I due attendono una chiamata

Lo scorso anno Luigi Vitale e Antonio Di Gaudio furono fra i protagonisti della seconda parte di stagione dello Spezia che culminò nella storica promozione. Oggi i due calciatori, in uscita dall'Hellas Verona, potrebbero riprovarci al Frosinone dove li attende un loro grande estimatore come Guido Angelozzi, ex ds proprio dei liguri nella passata stagione. Lo riferiscono i colleghi de La Gazzetta dello Sport spiegando che i due stanno solo aspettando una chiamata da Angelozzi per sposare il progetto ciociaro anche se le offerte in Serie B per entrambi non mancano, su tutte quella della Salernitana.