Frosinone-Empoli 2-2, le pagelle: Palmisani salva i ciociari, Elia imprendibile

Risultato finale: Frosinone-Empoli 2-2

FROSINONE

Palmisani 7 – Se il Frosinone è rimasto in partita fino alla fine lo deve quasi esclusivamente al proprio portiere, determinante in tre occasioni e superlativo già dopo 50 secondi. Protagonista assoluto, a lui la palma di migliore in campo.

Oyono A 5 – Raramente lo avevamo visto così in difficoltà, di fatto Elia lo salta praticamente sempre e fa tutto quello che vuole sulla corsia di competenza.

Monterisi 5,5 – Esce per un problema fisico, si spera nulla di grave. Soffre la fisicità di Fila e talvolta si fa sorprendere fuori posizione. Serata complicata. Dal 55' J. Gelli 6 - Una buona seconda parte di gara, si getta in avanti per l'assedio finale.

Calvani 5 – L’Empoli sfrutta molto bene le ripartenze e crea situazioni di due contro due che mandano in tilt la retroguardia gialloblu. In occasione della rete dello 0-1 viene sovrastato fisicamente da Shpendi. Anche nella ripresa non è sempre puntuale nelle chiusure.

Corrado 5,5 – Bracaglia dà forfait in extremis a causa di un attacco febbrile e tocca a lui scendere in campo dal primo minuto contro l’Empoli forse migliore della stagione. Non commette errori particolari in fase difensiva, ma spinge poco e si limita al compitino.

Calò 6 – Media tra primo e secondo tempo. Per 45 minuti viene ingabbiato molto bene dai centrocampisti dell’Empoli e si fa notare solo sulle palle inattive. Più merito altrui che demerito proprio, va detto. Nella ripresa, dopo il 2-2, l’Empoli cala fisicamente e avanza il raggio d’azione sfiorando il gol del 3-2 con una bella conclusione dalla distanza.

Koutsoupias 7 – Quando le cose si mettono male c’è sempre lui a togliere le proverbiali castagne dal fuoco. Settimo gol stagionale, tanta roba per un centrocampista totalmente rivitalizzato dalla cura Alvini e costantemente tra i migliori in campo. Dall’83’ F.Gelli sv.

Cichella 5,5 – Stesso discorso fatto per Calò. Non gioca una brutta partita, ma a tratti manca quel dinamismo che lo ha contraddistinto in tutte le gare precedenti. Cerca il gran gol con un tiro a giro, il pallone va a lato di poco. Soffre in interdizione. Dal 70' Konè 6 - Qualche buon rientro difensivo.

Ghedjemis 6 – L’Empoli chiude benissimo sulla sua corsia di competenza e gli concede poco, ma quando ha spazio è sempre pericoloso come in occasione del tiro miracolosamente parato da Fulignati dal quale scaturisce la rete del 2-2. Alti e bassi, ma prova nel complesso sufficiente.

Raimondo 5 – Una delle note negative della serata. Ha una buona occasione in piena area piccola, con Lovato che sbaglia la chiusura e lui che potrebbe calciare da distanza favorevolissima: pallone sul fondo. Si muove tanto, ma non trova mai la giocata giusta e viene sostituito. Dal 70' Zilli 5,5 - Fa a sportellate, ma non vede mai la porta.

Kvernadze 6 – Non la sua miglior serata, eppure pesa tanto segnare la rete dell’1-1 a ridosso del duplice fischio arbitrale e nel peggior momento del Frosinone. Quasi anonimo nella ripresa. Dall’82’ Fiori sv.

Massimiliano Alvini 6 – Nel primo tempo si evince la superiorità tattica dell’Empoli, quando sulle fasce non si riesce ad attaccare il gioco diventa un po’ prevedibile. Elia fa quello che vuole e non riesce a prendere le contromisure. Alla fine è un punto guadagnato.

EMPOLI

Fulignati 6,5 – Incolpevole sulle reti subite, nel finale ci mette una pezza per evitare la beffarda sconfitta volando all’angolino prima su Calò e poi su Gelli. Stilisticamente perfetto, sempre attento nelle uscite.

Curto 5 – Nel giro di 60 secondi commette fallo, viene ammonito e devia impercettibilmente nella propria porta il tiro di Kvernadze comunque destinato in fondo al sacco. Il meno convincente del terzetto difensivo.

Obaretin 6,5 – Ottima prova da parte del centrale biancazzurro, determinante con i suoi raddoppi di marcatura su Ghedjemis. Sfiora la rete dello 0-2, ma la traversa gli dice di no.

Lovato 5,5 – Non gioca una brutta partita, anzi nella ripresa in alcune occasioni mostra grande sicurezza. Tuttavia per due volte dimentica Raimondo e va fuori tempo, per sua fortuna l’attaccante non ne approfitta. Altalenante.

Ebuehi 6 – Molta concretezza e praticità e poco spazio allo spettacolo. Prova diligente dal punto di vista tattico. Dal 68' Candela 6 - Tiene botta senza affanni.

Magnino 6 – Si vede poco, ma il suo lavoro in interdizione è preziosissimo quanto dispendioso. Riesce a contenere bene Calò.

Ignacchiti 6,5 – Pochi minuti e testa subito i riflessi del portiere con un tiro potente e preciso. Calciatore interessante, che sta crescendo settimana dopo settimana e che sa leggere le varie fasi della partita. Dal 78' Haas sv.

Degli Innocenti 6 – Anche per lui grande lavoro in interdizione, del resto non si può fare diversamente quando si affronta un avversario che porta spesso i tre centrocampisti a ridosso dell’area di rigore avversaria.

Elia 7 – Non fosse per il giallo – severo – per simulazione potremmo dargli un voto anche più alto. Stravince il duello con Oyono che non è propriamente il peggiore degli esterni della categoria. Tutt’altro. Per un’ora fa tutto quello che vuole, mostrandosi imprendibile nell’uno contro uno e devastante in occasione della rete dell’1-2. La sua assenza col Cesena sarà pesantissima. Dal 78' Ceesay sv.

Shpendi 7 – Doppietta e altra gara a bersaglio per l’attaccante più prolifico della rosa. Crescente l’intesa con Fila, quando scambia nello stretto con Elia è uno spettacolo per gli occhi. Determinante. Dall’85’ Saporiti sv.

Fila 6 – Va vicino al gol del raddoppio, ma il portiere gli nega la gioia del gol. Performance generosissima, il suo lavoro sporco spalle alla porta permette a Elia e Shpendi di infilarsi negli spazi. Dal 68' Nasti 5 - Entra nel momento più difficile del match e non incide.

Alessio Dionisi 6,5 – Oggi si può dire poco alla sua squadra, tatticamente perfetta e tra le migliori viste allo Stirpe. Manca solo la vittoria.