Frosinone, il pari col Monza fa respirare Nesta. Il tecnico verso la conferma

Quella di questo pomeriggio per Alessandro Nesta era una gara delicata, in cui si giocava la permanenza sulla panchina del Frosinone. E il pari contro il Monza sembrerebbe dare respiro al tecnico anche in virtù di una buona prestazione contro una squadra considerata da tutti la favorita per la vittoria della Serie B. Secondo quanto riferito da Tuttofrosinone.com si saprà qualcosa di certo solo nelle prossime ore, ma la squadra nella gara di oggi ha dato risposte incoraggianti riuscendo a rimontare lo svantaggio e per questo almeno fino a sabato non dovrebbero esserci avvicendamenti sulla panchina con la sfida di Cosenza che a quel punto diventerebbe decisiva per il futuro di Nesta.