Frosinone, Koutsoupias: "Convinti di portarla a casa dopo il 2-2 ma questa è la strada giusta"

La corsa al vertice del Frosinone ha subito una battuta d’arresto perché allo Stirpe i giallazzurri non vanno oltre il 2-2 contro l’Empoli, nell’anticipo della 26^ giornata di Serie B disputato ieri. Nel post partita, il centrocampista greco dei ciociari Ilias Koutsoupias ha analizzato la sfida in conferenza stampa, soffermandosi innanzitutto sulla prestazione della squadra e sull’andamento dell’incontro: "Non vincere dispiace sempre, ma se dobbiamo valutare la partita siamo stati bravissimi a reagire e riprenderla. Dispiace non aver vinto, anche perché dopo il 2-2 ci abbiamo creduto anche di più rispetto a prima. Eravamo convinti di poterla portare a casa. Come ha detto anche il mister siamo stati bravi, abbiamo reagito, ci abbiamo messo il cuore e continueremo a farlo. Questa è la strada giusta".

Nel secondo tempo siete migliorati…

"Se non si fosse fatto male Monterisi probabilmente non avremmo preso il secondo gol. Hanno avuto delle opportunità soprattutto nel primo tempo, forse non ce lo aspettavamo. Nell’intervallo ci siamo parlati e siamo usciti in campo molto meglio".

Ha segnato e dedicato il gol a suo figlio in arrivo

"Non vedevo l’ora di fare un gol ed esultare per questa cosa qui, sono molto contento e l’ho dedicato al bambino in arrivo. Sarà una femminuccia, speriamo che stia bene soprattutto, nascerà a luglio".