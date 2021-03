Frosinone, Nesta su Iemmello: "Problema al piede, ma si è allenato". Sono 24 i convocati

"Brignola? Può giocare in varie posizioni del campo, da mezzala offensiva, da seconda punta oppure dietro la punta. Iemmello? Aveva un problema al piede, si è allenato". Così il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta in conferenza stampa ha parlato della situazione in rosa. Al termine della rifinitura sono 24 i convocati per la sfida col Brescia. Questa la lista completa:

Portieri: Bardi, Iacobucci, Trovato

Difensori: Zampano, Curado, Ariaudo, Salvi, Capuano, Vitale L., D’Elia, Szyminski, Brighenti

Centrocampisti: Gori, Vitale M., Carraro, Maiello, Tribuzzi, Rodhen, Kastanos

Attaccanti: Novakovich, Parzyszek, Iemmello, Brignola, Ciano