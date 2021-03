Frosinone, Nesta: "Il tabù Stirpe pesa a tutti. Serve un filotto per cambiare la classifica"

“Il Brescia dopo un inizio complicato si sta riprendendo e sta trovando la quadratura. Chiaramente ha una rosa importante e credo che sarà fra le protagoniste del finale di stagione. Clotet ha portato entusiasmo”, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta parla così in conferenza stampa della sfida contro i lombardi di domani: “L’obiettivo è quello di dare continuità ai risultati perché se vogliamo cambiare la classifica serve un filotto di vittorie. Il tabù Stirpe sta pesando a tutti, abbiamo svolto un allenamento sul terreno dello stadio dove non veniamo praticamente mai in settimana, ci teniamo a vincere perché lo scorso anno abbiamo costruito qui la nostra classifica. Sicuramente la questione dei tifosi non è una scusante, noi avevamo 11mila abbonati e per noi era importante averli al nostro fianco. - continua Nesta soffermandosi sulla propria squadra - Brignola? Può giocare in varie posizioni del campo, da mezzala offensiva, da seconda punta oppure dietro la punta. È un giocatore che si presta alle soluzioni, ha delle caratteristiche da poter impiegare a seconda delle necessità. Nel gruppo c’è una sana competizione tra i giocatori e questo mi permette di avere più soluzioni a disposizioni. Iemmello? Aveva un problema al piedi, si è allenato”.