Frosinone testa al Lecce: i convocati di mister Nesta. Forfait in extremis per Rodhen

vedi letture

Sfida di vertice per il Frosinone in crisi di risultati: nella giornata di domani, in occasione della 30^ giornata del campionato di Serie B, i giallorossi se la vedranno con il Lecce.

Tegola a centrocampo per la formazione di Alessandro Nesta, con Marcus Rohden che ha accusato un problema al ginocchio e non prenderà parte al match: il centrocampista svedese, come ha fatto sapere la truppa ciociara, verrà valutato settimana prossima.

Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Bardi, Iacobucci, Trovato

DIFENSORI: Ariaudo, Brighenti, Capuano, Curado, D'Elia, Salvi, Szyminski, Vitale, Zampano

CENTROCAMPISTI: Boloca, Carraro, Gori, Kastanos, Maiello, Tribuzzi, Vitale

ATTACCANTI: Brignola, Ciano, Iemmello, Novakovich, Parzyszek.