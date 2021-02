Frosinone-Venezia 1-2, le pagelle: Forte e Di Mariano firmano il blitz, errore fatale di Bardi

vedi letture

Frosinone-Venezia 1-2

Marcatori: 47’ pt Forte, 55’ Di Mariano, 62’ Iemmello.

FROSINONE

Bardi 5 - Incolpevole però sul gol di Forte, viene nettamente sorpreso da un traversone apparentemente innocuo di Di Mariano forse anche allungato dal vento.

Salvi 6 - Poco reattivo su Forte in occasione della rete del vantaggio veneto realizzato da Forte, ma si fa perdonare colpendo di testa in area per il gol dell’1-2 che Iemmello gli “scippa”.

Szyminski 5,5 - Non copre benissimo lo spazio sul traversone di Taugourdeau nell’azione che porta al gol di Forte. Distrazione fatale per gli uomini di Nesta.

Capuano 5,5 - Con un attaccante come Forte non ci si può distrarre un secondo. Nel suo caso l’attaccante del Venezia lo grazia mettendo di poco sul fondo. Incomprensione con Bardi in occasione del raddoppio ospite.

Zampano 6 - Il duello con Mazzocchi è avvincente. Prova ad affondare sulla sua fascia di competenza specie nella seconda frazione di gara quando

Kastanos 5,5 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo ma ne perde anche sanguinosi come quello da cui nasce il gol di Forte. Nel secondo tempo partecipa al forcing finale.

Carraro 6 - Dirige la manovra per la sua squadra e ci mette grinta e vigore quando deve proteggere la sua area di rigore lottando senza risparmiarsi (Dal 70’ Maiello 6 - Gioca molto alto nel momento di maggiore pressione dei suoi).

Boloca 5,5 - Pomerggio opaco per il calciatore di Alessandro Nesta che in mezzo al campo non riesce a trovare gli spunti giusti. Sostituito nell’intervallo da Nesta (Dal 46’ Tribuzzi 6,5 - Dà più vivacità agli attacchi della sua squadra, preciso il cross per l’1-2 di Salvi).

Brignola 5,5 - La forma non è delle migliori e si vede. Un colpo di testa che scalda le mani a Pomini e poco più. Ci saranno altre occasioni per rivederlo (Dall’80’ Millico sv).

Rohden 6 - Lo si trova sia nella sua area che in quella avversaria. Corre molto intercettando palloni in difesa e provando a costruire l’azione ragionata dei suoi (Dal 75’ Parzyszek sv).

Novakovich 5,5 - Nonostante il possesso palla per la sua squadra sia comunque alto, non riceve molti palloni giocabili. Un’episodio da rivedere ai suoi danni nel momento in cui si infortuna Lezzerini (Dal 46’ Iemmello 6,5 - Dopo mille consulti è suo il gol che riapre il match toccando il pallone sulla linea dopo il colpo di testa di Salvi).

VENEZIA

Lezzerini 6 - Resta in campo solo per 25 minuti che disputa con ordine prima di lasciare il campo dopo uno scontro di gioco con Novakovich (Dal 25’ Pomini 6 - Entra a freddo per il ko a Lezzerini. Sollecitato subito con un colpo di testa di Brignola che però neutralizza in due tempi, nulla può sul gol di Salvi).

Mazzocchi 6,5 - Cerca sempre di affondare il colpo sulla corsia di destra e viene cercato con costanza dai suoi compagni. Di fronte a sé c’è Zampano che tiene botta.

Modolo 6,5 - Sempre sicuro al centro dell’area. Si fa trovare sempre presente sugli attacchi del Frosinone. I palloni di testa sono tutti i suoi limitando le punte di casa.

Ceccaroni 6,5 - E’ la certezza per mister Zanetti. Chiude bene gli spazi sugli avversari giocando d’anticipo, nel finale è fondamentale con i suoi stacchi di testa sui palloni scodellati in avanti.

Felicioli 6 - Il binario di sinistra è roba sua. L’esterno cerca sempre la profondità andando sul fondo per il traversone verso gli attaccanti arancioneroverdi.

Crnigoj 6 - Rincorre i palloni in mezzo al campo senza mai risparmiarsi. L’azione del vantaggio realizzato da Forte nasce da un suo colpo di tacco in prossimità dell’area ma perde Salvi in occasione dell’1-2 (Dal 76’ Dezi sv).

Taugourdeau 6 - Il suo destro è sempre educato. Come in occasione del gol di Forte quando pennella un traversone perfetto per la testa dell’attaccante arancioneroverde (Dal 66’ Fiordilino 6 - Prezioso nella fase difensiva che svolge senza sbavature).

Maleh 6 - Si sgancia sulla corsia di sinistra insieme a Felicioli. Prova spesso l’affondo alla ricerca dell’area di rigore per dare il supporto necessario alle punte.

Di Mariano 7 - Svaria su entrambi i fronti partendo molto largo. Imprevedibile quando ha il pallone fra i piedi. Trova il raddoppio con un tiro-cross velenoso che non lascia scampo a Bardi (Dal 77’ Bocalon sv).

Forte 7 - Il migliore in campo dei suoi per distacco. Prima sfiora la rete con un colpo di testa che esce di poco. Poi sblocca il match con un guizzo in area di rigore al tramonto del primo tempo.

Johnsen 5,5 - Si muove molto nel reparto avanzato ma, a parte una conclusione che meriterebbe maggior fortuna, si vede pochissimo.