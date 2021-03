Frosinone, Vitale: "Non bisogna mai mollare e rialzarsi nella partita successiva"

L'esterno del Frosinone Luigi Vitale ha commentato la sconfitta interna contro il Brescia: "Oggi per quello che abbiamo fatto meritavamo qualcosa di più, dispiace tanto di aver preso un gol all’ultimo minuto che ci fa male. Ma abbiamo una partita tra tre giorni e dobbiamo subito mettere alle spalle questa sconfitta alle spalle e guardare avanti - riporta TuttoFrosinone.com. Rialzarsi subito? Ovviamente, se si vuole fare qualcosa di importante bisogna rialzarsi nella gara successiva. E’ quello che dobbiamo fare già da domani. I playoff? Io dico che non bisogna mai mollare, però dobbiamo fare tutti qualcosa in più a mio parere. Prendere un gol all’ultimo minuto su un’uscita fatta male significa suicidarsi. Lo dico perché lo penso, l’ho visto e lo ribadisco. Ci suicidiamo da soli. Se si vuole fare qualcosa di importante non bisogna fare questi errori".