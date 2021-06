Gallo: "Sogno un Reggina Stadium tutto amaranto in Serie A. Aglietti? La persona giusta"

vedi letture

Il patron della Reggina Luca Gallo ha parlato a margine della firma della concessione del Centro Sportivo Sant'Agata svelando i progetti d'investimento per migliorare le strutture e lo stadio a disposizione del club: "Faremo investimenti futuri sul Sant'Agata per renderlo più grande e più bello. Si tratta di un impianto fondamentale ed essenziale, mi piace vedere i bambini passare dall'ultimo campo sino al primo, rappresenta una crescita fisica e mentale ed è quello che cerco. Inoltre spero che i tifosi possano visitare questo centro sportivo una volta passata la pandemia. - continua Gallo come riporta Tuttoreggina.it - Mi immagino la Reggina in Serie A in uno stadio tutto amaranto, magari un Reggina Stadium con un centro sportivo e una città attorno. Potremo vivere giorni incredibili, ma ora siamo ancora a metà strada. Aglietti? Sono convinto di aver scelto la persona giusta, a breve ci metteremo al tavolo per discutere di calciomercato e costruire la squadra".