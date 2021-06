BresciaOggi sul Brescia: "Delneri, Lopez, Dionigi. Chi parte per primo?"

Interessante analisi quella offerta da BresciaOggi circa gli allenatori a libro paga del Brescia, saliti a quattro dopo l'arrivo di Filippo Inzaghi.

Gli altri tre, con contratti pluriennali firmati, sono Luigi Delneri, Diego Lopez e Davide Dionigi. Stando a quanto riferisce il quotidiano "in Italia chi può avere più mercato, per ragioni di età e perché un anno fa salvava con un’impresa l’Ascoli senza nemmeno passare dai playout, è Dionigi. [...] In Sudamerica ha estimatori Lopez, che con Cellino ha un rapporto di lunga data ma difficilmente tornerà in orbita biancazzurra [...] Bandiera e simbolo del Chievo dei miracoli è stato Delneri. Che a Verona è amatissimo, è già tornato e tornerebbe ancora volentieri. Sul piano economico il Chievo è chiamato a ridimensionare i suoi piani, non ha ancora un allenatore e sta cercando una quadratura complessiva per ripartire con un assetto in grado di arrivare alla salvezza in B senza troppi patemi. Conservare la categoria sarà l’obiettivo. Delneri può essere il condottiere di esperienza che conosce a menadito l’ambiente e sa indicare e seguire la rotta giusta".