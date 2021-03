Come stanno andando: Reggina, il cambio di fascia non fa bene a Edera. Ci si aspetta di più

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Simone Edera alla Reggina: un inizio tutto sommato positivo prima di un marzo amaro in cui ha trovato poco spazio venendo sonoramente bocciato dopo un tempo contro il Chievo prima della pausa, complice anche il cambio di fascia. L’ex Torino infatti ha fatto vedere le sue migliori cose nell’avventura in Calabria quando è stato schierato a destra da Baroni pur senza riuscire a figurare sui tabellini di gara. A sinistra sono invece iniziati i problemi con il classe ‘97 che non è riuscito a confermarsi ai suoi livelli. Da quello che è stato uno dei colpi del mercato invernale ci si attende qualcosa di più in questo finale di stagione.

Nome: Simone Edera

Presenze: 9

Gol: 0

Assist: 0

Punti a Partita: 2,00