Iannarilli eroe al 95’: il portiere-goleador salva l’Avellino, undici anni dopo l'ultima volta

Finale incredibile nella sfida tra Avellino e Catanzaro, con Antony Iannarilli protagonista assoluto. Il portiere biancoverde ha infatti trovato il gol del pareggio al 95’, regalando un punto preziosissimo alla sua squadra.

Non si tratta però di una prima volta: per Iannarilli è il secondo gol tra i professionisti. Un evento raro per un estremo difensore, ma che riporta alla memoria quanto accaduto undici anni fa, quando con la maglia del Gubbio riuscì a segnare nel recupero contro il Grosseto, fissando anche in quel caso il risultato sull’1-1.

Un vero e proprio marchio di fabbrica per il portiere, capace di trasformarsi in attaccante aggiunto nei momenti disperati. Stavolta il suo guizzo ha permesso all’Avellino di evitare una sconfitta e conquistare un punto che potrebbe rivelarsi fondamentale nel prosieguo della stagione. Gol pesanti, quelli di Iannarilli, che confermano come nel calcio nulla sia impossibile, soprattutto quando a salire in area è chi, per ruolo, dovrebbe difendere la porta.