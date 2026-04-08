Il Bari si prepara per il Monza: tabella di lavoro dedicato per De Pieri e Dickmann

Non ancora messa in sicurezza la stagione del Bari, che ha però preso una boccata di ossigeno dopo la vittoria sul Modena arrivata nel giorno di Pasquetta, in una partita che in campo ha di fatto visto solo i galletti pugliesi, chiamati però a un altro delicato appuntamento: sabato, in occasione del 34° turno del campionato di Serie B, l'avversario di turno sarà il Monza, che ha necessità di fare punti per non perdere ulteriore terreno in vista della corsa finale alla Serie A diretta. La gara si giocherà in Brianza con fischio di inizio alle ore 19:30.

E intanto i biancorossi si stanno preparando, con il club che ha offerto il consueto report della seduta di allenamento con annesso punto sull'infemeria:

"Dopo la ripresa immediata di ieri mattina, quest'oggi i biancorossi hanno proseguito la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato sera contro il Monza guidato da mister Bianco, 34ª giornata di Serie BKT, in programma a partire dalle ore 19:30 sul terreno dell' 'U-Power Stadium'.

Questa mattina, sotto un sole primaverile, la squadra ha lavorato sul terreno dell'Antistadio dedicando una prima parte all'attivazione muscolare, quindi ad esercitazioni tecniche finalizzate alla circolazione e possesso palla; la parte centrale della seduta ha riguardato aspetti tattici sviluppati a tutto campo, mentre in chiusura una parte del gruppo ha sostenuto una sfida a ranghi misti su campo ridotto. Tabella di lavoro dedicato per De Pieri e Dickmann.

Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutina".