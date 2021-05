Il Lecce si gioca la promozione. Corini: "Vogliamo fare una gara di livello"

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha presentato la gara di domani contro l'Empoli: "C’è da giocarsi una partita contro i migliori del campionato, vogliamo fare una gara di livello. Sarà la quarta partita in dieci giorni, farò qualche rotazione. Come ho ritrovato la squadra? Bisogna dare ordine alle cose. La delusione c’è per non aver colto la possibilità che ci siamo costruiti, ma l'obiettivo è ancora lì.

Il tecnico giallorosso ha parlato anche di alcuni giocatori infortunati: "Pettinari sta continuando il suo percorso, vedremo la settimana prossima. Listkowski è stato risparmiato per una serie di problematiche dopo un lungo percorso, ha bisogno di allenarsi qui per ritrovare la giusa condizione. Il terzo posto? Sarà importante perché in un'eventuale finale con il Monza non varrebbe lo scontro diretto. Non dipende solo da noi, ma anche da loro. Vedremo che succederà".