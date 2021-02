Il mercato del Pisa - Niente fuochi d'artificio per la nuova proprietà. Beghetto acquisto top

Chi si aspettava dai nerazzurri toscani un mercato di gennaio scoppiettante in virtù del cambio di proprietà si sbagliava. Inutile mettere troppa carne sul fuoco a metà stagione quando la squadra sta comunque rendendo secondo le aspettative, con la zona playoff a portata di mano. Ecco dunque che le operazioni portate a termine dal ds Gemmi vanno sulla linea della continuità. Serviva un esterno mancino ed è arrivato Beghetto, elemento di esperienza e qualità in cadetteria, così come Mastinu e Marsura per l'attacco. Torna dopo sei mesi alla Juve U23 Gori, ma sinceramente appare quasi un lusso visto che Perilli e Loria, superati i problemi di inizio stagione, non hanno poi sfigurato.