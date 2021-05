Il Monza vince 3-1 a Salerno, Brocchi: "Successo importante, non facciamo calcoli"

Successo pesante per il Monza, che batte 3-1 la Salernitana a domicilio e accorcia sui granata terzi. Al termine dei novanta minuti il tecnico dei brianzoli Cristian Brocchi ha commentato la gara ai microfoni di RaiSport complimentandosi coi suoi: "Vittoria importante, ci tenevamo, abbiamo lavorato bene in settimana nonostante il clima. Sapevo di poter contare su dei ragazzi bravi che hanno lavorato bene, hanno tenuto l'extra-campo al di fuori. Una bella gratificazione vedere che i giocatori fanno quello che abbiamo provato in allenamento. Balotelli ha finalizzato le due palle, è stato bravo nel posizionamento, bravo D'Alessandro sul suo secondo gol. Vorrei però mettere in risalto la prova di tutto il gruppo dopo una settimana delicata. Abbiamo avuto un mese difficile con molti infortuni, abbiamo giocato delle gare facili sulla carta dove però non stavamo bene, con alcuni calciatori fuori condizione e abbiamo perso posizioni. Ora dobbiamo preparare partita dopo partita e fare il meglio possibile per vedere se riusciamo a recuperare gli errori fatti. Non facciamo calcoli, dipendiamo dagli altri risultati, peccato per il mese passato con i risultati negativi. Ora pensiamo prima a noi e poi agli altri. La difesa a 3 ha fatto bene, era la prima volta che la provavamo. Sui calciatori in Svizzera, hanno fatto un errore sciocco, di mancanza di peso nel valutare la situazione in cui ci troviamo. Non ci sono scusanti. È un errore brutto e pesante ma hanno chiesto scusa e la speranza è che abbiano capito. Chiedo scusa anche io alle persone che soffrono in questo momento per questo errore fatto dai miei giocatori".