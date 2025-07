Ufficiale Renate, tesserato l'attaccante Nenè: ha firmato un biennale coi brianzoli

Oggi alle 18:11 Serie C

“Entrambi hanno già firmato. Kolaj è un ritorno, era già stato con noi l’anno scorso e siamo contenti di riaverlo: ha fantasia e personalità, due qualità che ci servivano per aggiungere inventiva là davanti. Lo scorso anno abbiamo fatto un grande campionato, ma nel reparto offensivo abbiamo faticato e volevamo cambiare qualcosa. Nenè è un 2006, arriva dal Monza dove ha fatto bene in Primavera 1: confidiamo molto nella sua velocità e nelle sue accelerazioni. Abbiamo preso anche Karlsson, una prima punta che ha già esperienza in Italia: ha fatto bene a Pesaro e anche alla SPAL, ora speriamo si confermi con noi". Così il direttore sportivo del Renate Oscar Magoni ha parlato del mercato ai microfoni di TMW Radio annunciando due nuovi innesti.

Ora arriva anche l’annuncio ufficiale del club brianzolo sull’acquisto dell’attaccante classe 2006:

“AC Renate comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stephen Nenè.

Attaccante classe 2006, Nenè arriva in nerazzurro dopo l’esperienza maturata nel settore giovanile del club brianzolo. Cresciuto nel vivaio del Monza, nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze con la formazione Primavera, impreziosite da 5 gol e 5 assist.

Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale, con scadenza 30 giugno 2027”.