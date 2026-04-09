Il Palermo guarda in casa Cesena: nel mirino Cristian Shpendi e Jonathan Klinsmann

Il Palermo tiene lo sguardo puntato sul presente, con la corsa alla promozione in Serie A ancora apertissima, ma nel frattempo inizia a muoversi anche in prospettiva estiva. Nel mirino del club rosanero, infatti, sono finiti due profili del Cesena che si stanno mettendo in evidenza: Cristian Shpendi e Jonathan Klinsmann.

Come riporta TuttoCesena.it, la pista che porta all’attaccante albanese è senza dubbio la più complicata. Shpendi è uno dei nomi più caldi del mercato e attira l’interesse di diversi club, sia in Italia che all’estero: Parma e Lazio lo seguono da vicino, mentre dalla Premier League si sono mossi anche West Ham e Crystal Palace. Una concorrenza importante, unita a una valutazione che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro, rende l’operazione tutt’altro che semplice.

Diverso il discorso per Klinsmann, già vicino al Palermo nella scorsa estate. Un affare che sembrava potersi concretizzare e che potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi, magari per chiudere un cerchio rimasto aperto. Anche il portiere statunitense ha estimatori in Serie A, con Torino e Cagliari particolarmente interessati, ma la sua valutazione – circa 800mila euro – lo rende decisamente più accessibile rispetto al compagno di squadra.