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Il paradosso di Cristian Shpendi. In B è il migliore per xG ma i gol col Cesena sono solo 10

Il paradosso di Cristian Shpendi. In B è il migliore per xG ma i gol col Cesena sono solo 10TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
ieri alle 15:49Serie B
Luca Bargellini

Con 16.41 Expected Goals, Cristian Shpendi del Cesena è il giocatore che ha occupato le posizioni più pericolose di tutta la Serie B nel corso della stagione 2025/26. Eppure i gol realizzati sono appena 10: un divario di oltre sei reti tra quanto il dato statistico avrebbe previsto e quanto effettivamente finito in rete. Lo racconta con precisione la classifica Sofascore per xG nel campionato cadetto, che vede l'attaccante bianconero al primo posto davanti a Joel Pohjanpalo (15.7) e Andrea Adorante (14.57).

Il paradosso di un centravanti che crea ma non concretizza
L'xG è la misura della qualità delle occasioni generate o sfruttate da un giocatore: un valore di 16.41 significa che, in base alla posizione e alla tipologia dei tiri tentati, Shpendi avrebbe dovuto segnare oltre sedici reti. Il gap con i gol effettivi (10) è il più ampio tra i primi venti della graduatoria. Per confronto, Pohjanpalo con 15.7 xG ha messo a segno 21 reti, trasformandosi nel vero finalizzatore del campionato. Adorante si ferma a 15 gol su 14.57 xG, chiudendo addirittura in positivo. Shpendi, invece, lascia sul campo un tesoretto di oltre sei gol virtualmente "perduti".

Gli altri numeri
Al netto della concretizzazione, il profilo statistico dell'attaccante albanese resta di spessore: 4 assist, 36 dribbling riusciti e 84.18% di precisione nei passaggi. Numeri che confermano un giocatore coinvolto nel gioco e capace di creare, ma che nella fase realizzativa non riesce ancora a tradurre in gol tutto ciò che genera.

Da segnalare anche la presenza in classifica del fratello Stiven Shpendi in forza all'Empoli al quinto posto, con 13.05 xG e 13 reti: tra i fratelli, paradossalmente, è il minore a mostrare il rendimento realizzativo più efficiente.

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