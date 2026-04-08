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Il Pescara ora sogna la salvezza: sold out la Curva Nord per la sfida con la Sampdoria

Il Pescara ora sogna la salvezza: sold out la Curva Nord per la sfida con la SampdoriaTUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:19Serie B
Daniel Uccellieri

Il Pescara ora ci crede e sogna la salvezza dopo la grande rimonta firmata da Insigne e compagni. La prossima sfida con la Sampdoria, uno scontro diretto, si prospetta infuocato. Come riportato da Rete8.it, la Curva Nord dell'Adriatico è andata sold-out dopo sole poche ore dall'apertura dell'acquisto dei biglietti. Quasi 5mila tagliandi (a cui vanno sottratti gli abbonamenti) polverizzati in men che non si dica.

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