Il Pescara ora sogna la salvezza: sold out la Curva Nord per la sfida con la Sampdoria
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Il Pescara ora ci crede e sogna la salvezza dopo la grande rimonta firmata da Insigne e compagni. La prossima sfida con la Sampdoria, uno scontro diretto, si prospetta infuocato. Come riportato da Rete8.it, la Curva Nord dell'Adriatico è andata sold-out dopo sole poche ore dall'apertura dell'acquisto dei biglietti. Quasi 5mila tagliandi (a cui vanno sottratti gli abbonamenti) polverizzati in men che non si dica.
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