Il Venezia verso la A e non solo. Nuovi accordi commerciali con partner internazionali di primo piano

Una corsa verso la Serie A che sta per completarsi, la promozione potrebbe arrivare infatti già tra tre giorni, ma il Venezia guarda anche oltre e lo fa sviluppando la propria rete di accordi commerciali, con nuove sponsorizzazioni con partner internazionali.

Annunciate mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"In qualità di gruppo di proprietà del Venezia FC, continuiamo ad ampliare il nostro impegno verso il club sia in termini di capitale che di risorse per eccellere dentro e fuori dal campo. In quest’ottica, abbiamo coinvolto l’agenzia internazionale di sport ed entertainement di livello mondiale Elevate per supportarci nelle attività premium e di sponsorizzazione, nella creatività e nelle analisi per il club.

Abbiamo inoltre siglato un accordo pluriennale con Curva, realtà internazionale specializzata in merchandising e sviluppo prodotto. Dopo aver contribuito alla realizzazione dei kit gara e delle collezioni per la stagione 2025-26, Curva continuerà ad affiancarci garantendo elevati standard qualitativi e una distribuzione su scala globale del merchandising del Venezia FC.

In aggiunta a queste nuove partnership, abbiamo anche coinvolto i progettisti di impianti sportivi di livello mondiale Populous e la società di project management di fama internazionale CAA ICON per supportare il club nel percorso condiviso con il Comune di Venezia sul progetto del nuovo stadio, a seguito della recente aggiudicazione del bando per la concessione della gestione dello stesso. Desideriamo inoltre ringraziare Shesa architectural design, che ha lavorato con noi durante l’intero processo di gara fino all’assegnazione.

Il gruppo proprietario del Venezia FC può contare su una solida esperienza e su relazioni consolidate nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, e conferma il proprio impegno nel mettere a disposizione del club le migliori risorse per competere ai massimi livelli. L’attenzione resta ora pienamente rivolta alla fase conclusiva della stagione, con l’obiettivo prioritario di conquistare la promozione in Serie A, sostenuti dal lavoro della squadra, dell’allenatore e della direzione sportiva".