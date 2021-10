Inter, Sanchez torna super col Cile. Il ct Lasarte: "Straordinario, normale voglia giocare di più"

Alexis Sanchez è torna protagonista con la sua Nazionale: un assist e oltre novanta minuti in campo per il Niño nella vittoria della Roja sul Paraguay. Una prova che ha esaltato il ct cileno Lasarte, il quale ha parlato così del 7 nerazzurro in conferenza stampa: "Il secondo tempo di Alexis è stato straordinario, mi è sembrato l'Alexis di sempre - ha dichiarato -. È sicuramente infastidito perché vorrebbe sempre di più: la settima scorsa ho sentito dire che non aveva minuti nelle gambe e che non era in condizione...".