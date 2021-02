Iori: "Servirà un Cittadella voglioso di ripartire per cercare di tenere il passo del Monza"

Dalle colonne de Il Gazzettino - ed. Padova, in casa Cittadella è capitan Manuel Iori a tracciare l'analisi del momento non esaltante dei suoi, reduci per altro dal pesante ko interno contro la Reggiana: "Dobbiamo capire perché ultimamente prendiamo spesso gol dopo una manciata di minuti dal fischio iniziale. Quando vai sotto nel risultato è sempre difficile e dispendioso recuperare, può capitare che ci riesci e a volte invece no, come successo con la Reggiana, dove onestamente abbiamo fatto poco per cercare di raddrizzare la partita. Analizzeremo per bene l’approccio iniziale alla gara, per cercare di evitare certi errori che ci stanno penalizzando. Quando non indovini una prestazione positiva devi voltare subito pagina e pensare alla prossima, invece noi magari ci portiamo dentro la delusione più degli altri".

Conclude: "Il girone di ritorno è sempre difficile, per tutti, più dell'andata. Si delinea la classifica, i traguardi da inseguire e chi vuole salvare la categoria ti affronta con il coltello tra i denti, con lo spirito battagliero. Lavoriamo sui nostri punti di forza e cerchiamo di mascherare quelli che sono i nostri difetti del momento. Servirà un Cittadella voglioso di ripartire, determinato e convinto, per cercare di tenere il passo del Monza e rilanciarsi in classifica".