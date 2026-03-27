Italia U19, Bollini in visita al Catanzaro: incontro con Aquilani e la squadra

Alberto Bollini, commissario tecnico dell'Italia Under 19, ha fatto visita quest'oggi al Catanzaro di Alberto Aquilani, come fa sapere il club calabrese con un post sui propri canali social:

"Un ospite speciale oggi a Giovino, dove mister Aquilani e i giallorossi sono stati raggiunti da Alberto Bollini, allenatore della Nazionale U19

Grazie a mister Bollini e a tutta la delegazione Azzurra per la splendida visita e in bocca a lupo per le decisive sfide dei prossimi giorni, tra cui anche quella di martedì 31 marzo contro la Turchia al Ceravolo!"