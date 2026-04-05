Juve Stabia, Abate: "Venezia più forte di tutte. Sia l'occasione per misurarci con loro"

“La sosta ci ha permesso di mettere un po' di benzina nelle gambe in vista di queste ultime sei partite, purtroppo abbiamo perso Pierobon per una distorsione alla caviglia, mentre Leone è in dubbio per un’infiammazione. Zeroli invece non sarà a disposizione e speriamo di riaverlo per il Cesena”. Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate esordisce così in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia facendo il punto della situazione: “Sono partite molto delicate perché in questo momento ogni squadra ha un obiettivo che sia lottare per la vetta o per la salvezza. Noi dobbiamo pensare a noi stessi consapevoli della nostra posizione in classifica e di quanto abbiamo faticato per conquistarla. - prosegue Abate come si legge su Stabiachannel - Faremo di tutto per tenercela stretta e mi sorprenderei se la squadra si rilassasse proprio adesso. In questo momento mi posso permettere di essere così esigente”.

Abate poi si sofferma sulla forza dell’avversario di turno: “Ricordo poche squadre così forti in un campionato di Serie B come il Venezia, ha una grande identità trasmessa dal suo allenatore ed è una squadra di categoria superiore oltre a essere bella da vedere per concetti e principi di gioco. Andremo lì a fare la nostra partita cercando di essere ordinati e incisivi. Deve essere un’occasione per misurarci coi più forti e provare a fare punti. - prosegue il tecnico delle Vespe tornando sulla gara d’andata - È una partita che lascia il tempo che trova. All’andata eravamo solo all’inizio di un percorso, quindi non può essere presa come riferimento”.

Inevitabile anche per Abate una domanda sulla terza esclusione di fila dell’Italia dal Mondiale: “Se me l’avessero detto anni fa mi sarei messo a ridere, ma ora bisogna prenderne atto. Mi dispiace e spero che questo sia un momento di grande riflessione e che si torni a mettere i ragazzi al centro di tutto. Mi spiace anche per i miei amici Buffon e Gattuso, che secondo me hanno meno colpe di tutti”.