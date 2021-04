La Lega B pubblica il bando per i diritti televisivi per le stagioni 2021-2024: le cifre

Dopo l'assemblea del 14 aprile, la Lega Serie B ha pubblicato il bando per i diritti televisivi per le stagioni 2021-2024.

Due i pacchetti per i quali le emittenti tv potranno presentare le loro offerte, con il primo che riguarderà il "Digitale Terrestre e/o Satellite" (corrispettivo di 16 milioni di euro per un solo broadcaster, a scendere se saranno di più) e il secondo "Internet, anche con modalità OTT e telefonia mobile": aperta, come noto, la possibilità di aprire alla trasmissione degli incontri da parte di più broadcaster, con i costi dei pacchetti tv che varieranno proprio in base a questo.

Offerte aperte fino al 15 giugno 2021.

Con le prime indiscrezioni che arrivano da calcioefinanza.it: Sky sarebbe in pole per il pacchetto 1 ma potrebbe puntare anche a quello internet (non in esclusiva) a cui guardano anche DAZN ed Eleven Sports.