TMW La Samp ha il suo talismano: con Pierini dal 1° non è mai sconfitta. E si pensa al riscatto

In cinque gare sono arrivate tre vittorie e due pareggi. L'attaccante arrivato dal Sassuolo è la vera arma in più per la salvezza

Un vero e proprio talismano. Questo sta diventando Nicholas Pierini per la Sampdoria da gennaio, quando è arrivato in prestito dal Sassuolo, fino a oggi con in mezzo un infortunio agli adduttori che ha frenato la sua corsa e probabilmente complicato i piani salvezza del club ligure.

I suoi numeri - Il classe ‘98 fin dal suo arrivo ha trovato spazio da titolare con la maglia blucerchiata arrivando a collezionare sei gare (di cui cinque da titolare) segnando due reti e fornendo un assist. Numeri che ricalcano quelli fatti registrare nelle ultime stagioni in cui ha sempre conquistato la promozione in Serie A: a Venezia furono sei le reti in 42 presenze fra stagione regolare e play off, mentre lo scorso anno al Sassuolo furono 10 i gol in 31 presenze. L’ultima è stata la rete più pesante che è valsa tre punti nello scontro diretto contro l’Empoli.

Mai sconfitti - Nelle cinque gare in cui Pierini è sceso in campo dall’inizio, inoltre, la Sampdoria non ha mai perso con quattro vittorie e un pareggio – quello amaro col Palermo in casa -, mentre in sua assenza la squadra non è mai riuscita a conquistare i tre punti: tre sconfitte e due pari fra fine febbraio e metà marzo. Solo contro la Carrarese la sua presenza in campo, da subentrato nell’ultima mezzora, è coincisa con una sconfitta.

Il futuro - Pierini è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a un milione di euro e la Sampdoria, come emerso nei giorni scorsi, sembra essere pronta a fare questo sforzo economico per assicurarsi un top di Serie B in vista della prossima stagione. Il classe ‘98 dal suo canto sarebbe felice di proseguire questa avventura e magari, una volta chiusa la questione salvezza, provare a riportare i blucerchiati in quella Serie A che nelle ultime stagioni è stata sempre molto distante nella realtà, ma non nei desideri di club e piazza.