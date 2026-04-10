TMW Sampdoria, Pierini parte per Pescara ma l'attaccante resta comunque in dubbio. Il motivo

Un dubbio di formazione per Attilio Lombardo. La Sampdoria domani pomeriggio scenderà in campo all'Adriatico di Pescara in uno scontro diretto importante contro la squadra allenata da Gorgone. La truppa blucerchiata nella giornata di oggi ha sostenuto l'allenamento di rifinitura prima di partire in volo charter dall'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova alla volta dell'Abruzzo. Il tecnico blucerchiato dovrà fare i conti con una situazione da sistemare per quanto riguarda l'undici che inizierà la partita.

Pierini non si è allenato con il gruppo

Nicholas Pierini non si è allenato con i compagni nell'ultima seduta che ha preceduto la partenza della squadra. L'attaccante, quattro vittorie, un pari e una sconfitta nelle cinque gare giocate, ha subito nei giorni scorsi una botta e nella giornata di oggi avvertiva dolore. Per questo motivo si è optato per non rischiarlo.

L'attaccante convocato ma resta in dubbio

Il giocatore comunque è stato regolarmente convocato ma la sua presenza in campo dal primo minuto verrà decisa all'ultimo istante. Qualora dovesse alzare bandiera bianca, Attilio Lombardo potrà optare per altre situazioni come per esempio allagare sulla fascia Cherubini. Riflessioni dell'ultima ora per l'allenatore della Sampdoria che avrà di fronte una partita molto importante alle porte contro una diretta concorrente per la salvezza.