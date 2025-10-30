La Samp prosegue la preparazione in vista del Mantova: occhi sull'infermeria. Il punto

Come fanno sapere i canali ufficiali del club, sotto la pioggia di Bogliasco, la Sampdoria ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Mantova, valevole per l'11ª giornata del campionato di Serie B e in programma domenica sera allo stadio 'Ferraris' di Genova con fischio di inizio fissato alle ore 19.30.

Momento non semplice per le due squadre, che non navigano in acque poi così serene, ma in casa blucerchiata, quest'oggi, "dopo una prima sessione di videoanalisi, i calciatori maggiormente impegnati a Empoli hanno svolto una sessione prevalentemente di scarico, mentre gli altri disponibili hanno disputato una partitella in famiglia con la Primavera di Francesco Pedone, vinta 3-0 grazie alle reti di Víctor Narro (doppietta) e Alessandro Riccio. Domani, venerdì, la squadra sosterrà un allenamento mattutino".

Non manca poi il consueto report medico. Proseguono i rispettivi percorsi di recupero Giorgio Altare e Simone Pafundi, mentre ci son state terapie per Oliver Abildgaard, Gaëtan Coucke ed Estanislau Pedrola.

Intanto, per cronaca, riportiamo quello che è il programma del prima citato turno: