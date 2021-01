Le pagelle di Virtus Entella-Pisa 2-1: Morosini dà la scossa, Marconi ci prova in tutti modi

VIRTUS ENTELLA-PISA 2-1

Marcatori: 22’ Caracciolo (P), 42’ rig. Brunori (E), 78’ Koutsoupias (E)

VIRTUS ENTELLA

Russo 7 – Esente da colpe sulla rete incassata. Salva due volte il risultato, con un gran riflesso su Soddimo e nel finale su Marconi.

Cleur 6 – Sceglie di difendere alto prendendosi dei rischi. Se la cava bene, contribuendo anche alla manovra offensiva.

Coppolaro 6,5 – In assenza di Chiosa e Pellizzer spetta a lui guidare la difesa. Lo fa egregiamente, efficace nelle chiusure e negli anticipi.

Poli 5,5 – Distratto in marcatura, si perde Caracciolo lasciandolo libero di colpire indisturbato. Soffre la fisicità di Marconi.

Costa 6 – Contro la sua ex squadra gioca una gara arrembante senza risparmiarsi. Attento nelle diagonali, tiene botta con Lisi. (81’ Pavic sv)

Settembrini 5,5 – Quasi sempre in ritardo sulle seconde palle, non convince né in fase di interdizione né in quella di costruzione. (63’ Nizzetto 6,5 – Si piazza davanti alla difesa, portando idee e una discreta qualità nello sviluppo della manovra).

Brescianini 6,5 – Prova a dettare i tempi, ma gli manca il senso geometrico di Paolucci. Meglio da mezzala, sforna l’assist vincente per Koutsoupias.

Koutsoupias 7 – Fa male alla difesa nerazzurra con i suoi inserimenti senza palla. Firma la rete del sorpasso e sfiora la doppietta, negatagli dal palo.

Schenetti 6,5 – Non sempre efficace nella gestione delle ripartenze, però ogni volta che cambia passo spacca in due il Pisa.

Brunori 6,5 – A segno per la seconda giornata di fila. Glaciale dal dischetto, spiazza Perilli con una trasformazione impeccabile. (89’ Cardoselli sv)

Capello 6 – Vivarini non perde tempo lanciandolo subito nella mischia. Si guadagna il rigore del pareggio con un tentativo in acrobazia. (63’ Morosini 7 – Dà subito la scossa, avviando la rete del 2-1 con uno splendido colpo di tacco).

PISA

Perilli 6 – Prende due gol e per una volta non veste i panni del supereroe. Spiazzato da Brunori, non può niente su Koutsoupias.

Lisi 6 – D’Angelo lo riconferma sulla destra per avere più spinta da quella parte. Ingaggia un bel duello con Costa che finisce senza vincitori.

Benedetti 5,5 – Causa il rigore del pareggio ligure, anche se la spinta sembra leggera. Tagliato fuori insieme a tutto il reparto sul secondo gol.

Caracciolo 6 – Sblocca il risultato con una perfetta girata di testa. Sbaglia il tempo di uscita su Morosini in occasione del raddoppio.

Birindelli 6 – Buona gamba e personalità. Si lancia negli spazi che gli vengono concessi e prova pure la conclusione.

Gucher 6,5 – Ispirato, disegna traiettorie invitanti per i compagni. Suo l’assist dalla bandierina per Caracciolo. Salva due volte sulla linea.

Mazzitelli 6 – Lucido nelle due fasi. Si abbassa tra i centrali per costruire e comanda la pressione quando la squadra è in fase di non possesso.

Marin 5,5 – Pur in una serata non particolarmente brillante è imprescindibile per il suo dinamismo. In ritardo nella chiusura su Koutsoupias. (79’ Quaini sv)

Soddimo 6 – Segna un un bel gol ma gli viene annullato. Poi è Russo a dirgli di no sulla sua girata acrobatica. (65’ Sibilli sv – La sua partita dura appena un quarto d’ora – 80’ Siega sv)

Vido 6 – Un pò trequartista e un po’ attaccante. Le cose migliori le fa vedere quando gioca più vicino alla porta. (64’ Marconi 6,5 – Di gran lunga il più pericoloso, entra bene in partita cercando in tutti i modi la rete del pareggio).

Palombi 6 – Si muove su tutto il fronte offensiva, attaccando la profondità. Nel primo tempo si costruisce una buona occasione. (75’ Marsura 6 – Al debutto in maglia nerazzurra, scalda le mani a Russo sfruttando il velo intelligente di Marconi).