Lecce-Brescia 2-2, le pagelle: Rodriguez gol al primo pallone, Ayé la riprende nel recupero

vedi letture

Lecce-Brescia 2-2

Marcatori: 46’ Rodriguez, 58’ Bjorkengren, 75’ Bisoli, 94’ Ayé.

LECCE

Gabriel 6 - Rischia pochissimo sulle conclusioni del Brescia, svolge l’ordinaria amministrazione senza nessuna sbavatura e ben coperto dai propri difensori. Si supera su Ayé ma nulla può sul tap in di Bisoli così come è incolpevole sul 2-2 del numero 20 del Brescia.

Maggio 5,5 - Mette la sua velocità al servizio della squadra sulla fascia destra. Bello il duello con Martella ma nel finale è lui che perde il duello con Ayé.

Pisacane 6 - Qualche rinvio non preciso ma alla fine riesce a coprire bene la sua porzione di campo. Sul gol del 2-1 lascia libero Ayé di colpire di testa.

Lucioni 6,5 - Di testa le prende tutte lui, sia in attacco che in difesa. Annulla Donnarumma con esperienza e mestiere giocando spesso di anticipo e mettendoci il fisico.

Zuta 6 - Spinge discretamente sulla sinistra cercando l’imbucata per le punte. Nel secondo tempo, nel tentativo di chiudere su Ayé, lascia libera Bisoli in occasione del 2-1.

Bjorkengren 6,5 - Intercetta tanti palloni in mezzo al campo lottando e combattendo con i diretti avversari. Nella ripresa trova il gol su un cross precisissimo di Henderson (Dal 69’ Nikolov 6 - Entra e tiene bene il campo sulle pressioni dei centrocampisti del Brescia).

Tachtsidis 5,5 - Quando il Brescia spinge si fa notare spesso nei pressi della propria area di rigore per aiutare i difensori. Si vede poco anche nell’impostazione dell’azione (Dal 46’ Henderson 6 - Da una sua sortita offensiva nasce la rete del raddoppio leccese, delicato il suo cross che Bjorkengren spinge in rete)

Hjulmand 6,5 - Uomo ovunque per Corini. Il tiro potente dal limite dell’area di rigore che chiama Joronen al grande intervento meriterebbe sorte migliore. Sul finire di frazione invece potrebbe far molto meglio.

Mancosu 5,5 - Si allarga spesso sulla fascia sinistra per andare al cross verso il centro dell’area. Va a corrente alternata e la sua squadra ne risente (Dal 46’ Majer 6 - Mette tanta intensità nell’andare a recuperare il pallone e a costruire l’azione offensiva).

Coda 6 - E’ troppo isolato al centro dell’attacco. Spesso deve combattere con i due centrali delle Rondinelle senza risultare mai pericoloso sotto porta. Nella ripresa è suo però il guizzo che genera il gol di Rodriguez (Dall’89’ Gallo sv).

Stepinski 5 - Prestazione opaca dell’ex attaccante del Chievo che termina spesso nella trappola del fuorigioco tesa dalla retroguardia del Brescia. Poco incisivo (Dal 46’ Rodriguez 6,5 - Un pallone giocato, un gol. Incredibile l’impatto sul match dello spagnolo trova il gol del vantaggio con un bell’inserimento).

BRESCIA

Joronen 6,5 - Vola ad alzare sopra la traversa sia la conclusione potente di Hjulmand dalla distanza che quella a colpo sicuro di Rodriguez. Incolpevole sul gol del Lecce.

Mateju 5,5 - Dalla sua parte agisce sia Zuta che Mancosu. Lui combatte come può sganciandosi per l’occasione anche sulla corsia di destra lui che è un mancino naturale. Prova senza successo a chiudere su Rodriguez in occasione del gol del vantaggio leccese (Dall’83’ Bjarnason sv).

Chancellor 6 - Roccioso quando c’è da usare il fisico, in affanno quando gli attaccanti lo prendono in velocità come in occasione della rete del vantaggio del Lecce anche la posizione di Coda sembra essere irregolare. Nel finale ricopre anche il ruolo di attaccante aggiunto.

Mangraviti 5,5 - Preciso nello stacco di testa al centro dell’area. Si fa trovare fuori posizione, come tutta la difesa, in occasione del gol realizzato da Rodriguez e concede il cross a Henderson in occasione del 2-0.

Martella 6 - Dalla sua parte agisce Maggio e non è un cliente per nulla facile ma lui disputa una partita attenta chiudendo sempre la diagonale in area con il giusto tempismo (Dal 70’ Karacic 6 - Preciso nelle chiusure all’interno dell’area di rigore, pennella il pallone per la testa di Ayé per il 2-2).

Bisoli 6,5 - Accompagna spesso l’azione all’interno dell’area di rigore allargandosi molto sulla corsia di destra e servendo dei palloni che però le punte non sempre sfruttano. Suo il gol che rimette in corsa il Brescia.

Labojko 6 - Sostituisce lo squalificato Van de Looi e si mette subito a disposizione del credo del nuovo tecnico facendo girare il pallone con ordine da una parte all’altra.

Jagiello 6 - Fa densità in mezzo al campo ed è molto dinamico anche nella fase offensiva. Nella ripresa cala di intensità (Dal 71’ Skraab 6 - Prova qualche accelerazione che crea problemi alla retroguardia del Lecce).

Spalek 5,5 - Si muove molto fra le linee chiamando le punte al dialogo nello stretto. Nella seconda frazione di gara non ha la possibilità per colpire ben braccato dai difensori del Lecce (Dal 60’ Pajac 6 - Accompagna spesso l’azione nel momento di maggiore pressione dei suoi).

Ayé 6,5 - La voglia e la determinazione non mancano, si divora il gol del vantaggio nel primo tempo ma si fa perdonare ampiamente trovando lo stacco giusto a pochi secondi dalla fine trovando il 2-2.

Donnarumma 5,5 - Da un giocatore della sua qualità ci si aspetta sempre quel quid in più che possa trascinare la squadra. Poco ispirato questa sera, ingabbiato dalla difesa del Lecce.