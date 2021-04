Lecce, Corini: "A Vicenza per ripartire. Spero in un torneo regolare". Mancosu convocato

vedi letture

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Vicenza dove la squadra vorrà rifarsi immediatamente dopo la sconfitta interna con la SPAL: “La squadra ha metabolizzato bene la sconfitta, ci attendono cinque gare da affrontare al meglio in questo finale di stagione, senza farci distrarre. Servirà cattiveria contro un’avversaria tosta, ma noi abbiamo una gran rabbia dopo il ko con la SPAL e vogliamo trasferirla sul campo per ripartire. In un’annata particolare come questa il lavoro è cambiato per tutti, per questo il gruppo è ancora più importante. A favorire l’unità di squadra ci sono le componenti societarie che anche in questa settimana hanno mostrato la loro vicinanza al gruppo. La prestazione con la SPAL c’è stata, dunque è giusto arrivare calmi e carichi al prossimo match. Siamo consolidati, calmi e tutti uniti nell’ambiente Lecce. Il Vicenza è una squadra neopromossa che sta facendo un ottimo campionato, ultimamente ha cambiato modulo e leggo che ha qualche defezione davanti, ma ha tante soluzioni tecniche e tattiche vista la rosa. Sono avversario solido e giocano in modo molto aggressivo, vengono da due ko e per questo saranno ancora più aggressivi. - continua Corini come si legge su Calciolecce.it - A centrocampo siamo un po' corti e giocherà chi è più pronto e comunque nonostante le defezioni la rosa mi consente di avere sei uomini per quattro posti. Pettinari? Era un po' affaticato, ma è pienamente recuperato. È fra le soluzioni che ho valutato attentamente. Dermaku è invece cresciuto moltissimo in questo periodo, non l’ho potuto valutare a gara in corso, ma è una possibilità. Caos rinvii? Da quando certe situazioni sono passate sotto la giurisdizioni della Asl è chiaro che tutto ha preso una piega particolare. Noi siamo molto attenti agli sviluppi, sono sempre aspetti che valutiamo. Confidiamo tutti nel fatto che il campionato sia regolare fino alla fine”.

Sono 23 i giocatori convocati per la sfida contro il Vicenza di domani. Assenti Monterisi, Maselli e Borbei impegnati con la Primavera, lo squalificato Nikolov e gli infortunati Adjapong, Felici e Listkovski, recuperato invece Pettinari. Nonostante l’indisponibilità partirà con il gruppo il capitano Marco Mancosu che vuole far sentire la sua vicinanza ai compagni in un momento delicato della stagione. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito,

Difensori: Maggio, Pisacane, Lucioni, Meccariello, Dermaku, Gallo, Calderoni

Centrocampisti: Paganini, Mancosu, Bjorkengren, Majer, Hjulmand, Henderson, Tachtsidis

Attaccanti: Coda, Yalcin, Stepinski, Pettinari, Rodriguez