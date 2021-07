Lecce, Corvino: "Bjarnason ha potenziale. Non l'abbiamo preso per sbalordire a tutti i costi"

Il direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato in conferenza stampa presentando un altro neo acquisto come il difensore Bjarnason: “Abbiamo iniziato con Tuia, abbiamo presentato Olivieri e poi Blin, ora torniamo indietro con un difensore, per poi continuare con gli altri ruoli. Può sembrare una novità portare un islandese a Lecce, ma si tratta di un calciatore che può andare lontano e non è stato un colpo dettato dalla voglia di voler sbalordire a tutti i costi, ma abbiamo tenuto conto delle sue potenzialità prendendo una decisione coerente. Cercavamo esperienza e gioventù in difesa e se Tuia rappresenta la prima, Bjarnason rappresenta la seconda. È una scelta figlia di valori tecnici, di potenzialità, abbiamo qui un ragazzo del dicembre del ’99, come se fosse un 2000. Si tratta di un giocatore molto alto, bravo nel gioco aereo, ma anche veloce. - conclude Corvino come riporta calciolecce.it - Quando arrivano ragazzi di così lontano, mando dei video di Santa Croce, di San Cataldo, di Porto Cesareo, Santa Maria di Leuca, lo stadio, i nostri tifosi, gli spogliatoi. Serve a far capire dove stava venendo a giocare”.