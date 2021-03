Lecce, Francioso elogia Coda: "Un lusso per la B. Può battere il mio record di 24 reti"

Intervistato dal Quotidiano di Lecce l’ex bomber giallorosso Cosimo Francioso ha elogiato l’attuale centravanti salentino Massimo Coda che con 18 reti è diventato il miglior marcatore in una singola stagione di Serie B nella storia del club. “È davvero straordinario. Lo immagini come un attaccante classico, capace di dominare l’area di rigore, con il suo fisico possente, pensi ad un attaccante centrale e invece no, lo ritrovi in movimento con intelligenza, nel vivo del gioco, pronto a dare sempre una mano alla manovra corale alla squadra, anche con i suoi assist, è davvero un lusso per la categoria, una fortuna averlo in formazione. - continua Francioso – Ha avuto un momento di flessione, ma ne è uscito alla grande ed è diventato determinante con le tre doppiette consecutive. So che vuole battere il suo record di 22 reti segnate con la maglia del Benevento, ma se continua così in queste ultime nove gare può rubarmi il record di 24 reti che segnai con il Genoa. Ne sarei felice per lui e per il Lecce”.