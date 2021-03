Coda fa la storia del Lecce in Serie B: nessuno mai a segno come lui

La doppietta rifilata al Venezia, ha consegnato Massimo Coda alla storia del Lecce.

Proprio stamani accennavamo ai bomber del torneo cadetto, e Tuttosport ha celebrato il giocatore giallorosso, non solo per lo score stagionale - 18 reti finora - ma anche perché, in Salento, "mai nessun bomber aveva toccato, in Serie B, il tetto delle 17 reti stagionali. Due campionati fa Andrea La Mantia aveva raggiunto questa quota affiancando in classifica due ex giallorossi come Simone Tiribocchi e Daniele Corvia. Superata anche la leggenda Javier Ernesto Chevanton che nella stagione 2002/’03, in Serie B, siglò “solo” 15 gol".

E la stagione non è ancora finita...