Lecce, nonno calciatore, apparizioni in tv e 2 canzoni incise. Ecco chi è l'obiettivo Vecchia

Il Lecce ha messo nel mirino un ragazzo italo-svedese per rinforzare il proprio attacco in questo gennaio. Si tratta del classe '95 Stefano Holmquist Vecchia in scadenza di contratto con il Sirius, club che milita nella massima divisione svedese. Vecchia nell'ultima stagione ha giocato 26 gare segnando 12 reti e fornendo 7 assist mostrando di saper giocare in ogni ruolo d'attacco dal trequartista alla seconda punta, ma anche come esterno in un tridente.

Il classe '95 ha anche una storia curiosa alle spalle: a nove anni è apparso in tv, mentre nel 2020 ha inciso due canzoni in cui canta in italiano. Inoltre il nonno paterno Giuseppe fu un calciatore dell'Inter, club con cui Vecchia fece un provino in passato (come con Chelsea, Manchester United e Feyenoord) senza però essere poi tesserato. Ora potrebbe essere il club salentino a provare a portare il calciatore nell'Europa che conta.